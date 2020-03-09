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Дата распечатки: 10.03.2020 03:01
 
09.03.2020 16:39 Фото

Курсы валют в обменных пунктах

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9 марта в Беларуси произошел значительный рост курса доллара: если утром банки продавали доллар за 2 рубля 23 копейки, то в середине дня — уже за 2 рубля 40 копеек.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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