09.03.2020 16:39 Фото
Курсы валют в обменных пунктах
9 марта в Беларуси произошел значительный рост курса доллара: если утром банки продавали доллар за 2 рубля 23 копейки, то в середине дня — уже за 2 рубля 40 копеек.
9 марта в Беларуси произошел значительный рост курса доллара: если утром банки продавали доллар за 2 рубля 23 копейки, то в середине дня — уже за 2 рубля 40 копеек.
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