Доллар в обменных пунктах подорожал до 2 рублей 40 копеек

Минск, 9 марта. После торгов 9 марта курс доллара в обменных пунктах белорусских банков повысился до 2 рублей 40 копеек. Утром в понедельник доллар можно было купить за 2 рубля 23 копейки. Дальнейшие события будут зависеть от двух факторов — ситуации в России и на нефтяном рынке, отмечают эксперты.

При этом белорусские банки установили большую разницу между курсом покупки и продажи иностранной валюты. Так, по состоянию на 12.00 "БПС-Сбербанк" продавал доллар за 2 рубля 40 копеек, а покупал — за 2 рубля 25 копеек. Государственный "Белинвестбанк" установил курс продажи на таком же уровне (2 рубля 40 копеек), а покупает доллары за 2 рубля 30 копеек.

По мнению аналитиков финансового рынка, большая разница между курсом покупки и продажи — это закономерная реакция белорусских банков на ситуацию в мире.

"В понедельник нефть просела на мировом рынке на 30% и приблизилась к 30 долларам за баррель. На таком низком уровне нефть не находилась со времен нефтяного кризиса 2015 года. Естественно, такая ситуация потянула вниз российский рубль, что незамедлительно сказалось на ситуации в Беларуси", — отметил старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

По его словам, прогнозировать развитие ситуации на валютном рынке довольно сложно. "В условиях, когда высока неопределенность, белорусские банки стали устанавливать большую разницу между курсом покупки и продажи иностранной валюты", — пояснил аналитик.

Дальнейшее развитие событий в Беларуси будет зависеть от двух факторов — ситуации в России и на нефтяном рынке, отмечают эксперты.

"Доллар в России стал стоить более 73 рублей. Как будет меняться курс российского рубля в дальнейшем, зависит в том числе от действий Центробанка — будет ли он сглаживать волатильность за счет резервов", — говорит Полховский.

По мнению аналитиков, истинной причиной высокой волатильности стал конфликт между крупнейшими поставщиками нефти на мировом рынке (Россией и Саудовской Аравией), которые не договорились в минувшие выходные о своем поведении на рынке. "В связи с этим цены на нефть и ушли вниз, что неизбежно привело к корректировке валютных курсов как в России, так и в Беларуси", — отметил в комментарии БелаПАН старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Вместе с тем, считает он, надежда на постепенную нормализацию ситуации есть. "В первой половине дня нефть на мировом рынке опустилась до 31 доллара за баррель, а в середине дня уже торговалась по 36 долларов за баррель. Если нефть продолжит восстанавливаться, то и курс доллара в России и в Беларуси станет снижаться", — прогнозирует Иосуб.