Всемирный банк: Рост доходов белорусов зависит от судьбы госпредприятий

Минск, 11 марта. Будущее белорусской экономики и увеличение доходов белорусов зависят от повышения эффективности и реструктуризации госсектора, заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на встрече с журналистами 11 марта.

"Будущее белорусской экономики, а также уровень жизни граждан в Беларуси, уровень здравоохранения и образования в стране будет зависеть от судьбы госпредприятий", — сказал он.

До тех пор, пока в госсекторе "не произойдет радикальных изменений, доходы граждан не будут расти".

"Кроме этого, от положения госпредприятий зависит состояние госфинансов. До тех пор, пока не будут решены проблемы в госсекторе, налоговые поступления не будут расти", — подчеркнул Кремер.

По его мнению, неэффективная деятельность госсектора отрицательно сказывается на частном секторе в Беларуси. Существуют, отметил Кремер, примеры того, что частные инвесторы отказывались инвестировать в белорусскую экономику из-за доминирующего положения госсектора.

"При этом Всемирный банк никогда не считал, что госпредприятия не имеют права на существование. Мы предлагаем другое — разделить весь госсектор на четыре группы", — сообщил Кремер.

Он отметил, что к первой группе следует отнести эффективные госпредприятия, ко второй — субъекты, которые могут повысить свою эффективность за счет реструктуризации, к третьей — предприятия, которые подлежат приватизации, к четвертой — госкомпании, которые нужно ликвидировать.

"При этом мы говорим о важности не финансовой, а операционной реструктуризации. Финансовая реструктуризация дает краткосрочный эффект, она в Беларуси осуществлялась. Мы говорим о необходимости операционной реструктуризации, которая позволяет решить глубинные проблемы госпредприятий", — сказал Кремер.