Помпео подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Беларусь

Минск, 13 марта. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Владимиром Макеем 13 марта подтвердил готовность американских компаний немедленно начать поставки нефти в Беларусь, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео поблагодарил министра иностранных дел Макея за успешный визит в Минск 1 февраля и вновь заявил о поддержке США белорусского суверенитета. Госсекретарь подтвердил готовность американских компаний немедленно начать поставки нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам", — говорится в сообщении.

"Госсекретарь и глава МИД также обсудили возможности наращивания двусторонних деловых связей, включая планы визита торговой делегации США высокого уровня в Минск в конце этого года", — подчеркнула глава пресс-службы Госдепартамента США.



В свою очередь пресс-служба белорусского МИД сообщила, что "стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности". По чьей инициативе состоялся разговор, в сообщении МИД не говорится.



Майкл Помпео посетил Минск 1 февраля 2020 года. Это был первый за последние 25 лет визит в Беларусь госсекретаря США.



По итогам переговоров с Александром Лукашенко госсекретарь заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.



Лукашенко на совещании 3 марта напомнил чиновникам, что по вопросу поставок нефти были очень серьезные заявления и намерения со стороны США. "С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили 1 млрд долларов США для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти, — сказал Лукашенко. — В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100—120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки". "Поэтому надо просто шевелиться", — подчеркнул белорусский руководитель.



Стоит отметить, что в последние дни стоимость нефти на мировом рынке резко снизилась после того, как 6 марта на встрече с представителями стран ОПЕК Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии дополнительно сократить производство нефти из-за эпидемии коронавируса и падения спроса на нефть. С 1 апреля перестанет действовать сделка о сокращении добычи ОПЕК+, которая позволяла удерживать цены на нефть от падения в течение более трех лет.



После разрыва сделки цены на углеводородное сырье марки Brent обвалились с 46 до 31 доллара США за баррель. Затем они выросли, и в настоящий момент Brent торгуется по 34 доллара за баррель.