МИД: Белорусы, находящиеся за рубежом, практически отрезаны от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны

Минск, 16 марта. О сложной ситуации с возвращением на Родину белорусских граждан, "спровоцированной жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев", которые введены рядом государств из-за коронавируса, сообщило Министерство иностранных дел.

"По сути белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны", — говорится в опубликованном 16 марта заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза.

Тем не менее, по его словам, все случаи отслеживаются МИД и белорусскими загранучреждениями в круглосуточном режиме. "Активно оказывается содействие" в поиске альтернативных маршрутов по возвращению на Родину. Организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы "Белавиа" в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом.

МИД сожалеет "об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью" и находится "в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры".

Ведомство обращает внимание, что 16 марта введен запрет на въезд на территорию Чехии всех иностранцев; с 16 марта до 14 апреля введено чрезвычайное положение в Армении; с 18 марта на две недели запрещен въезд иностранных граждан в Грузию; с 16 марта до 1 апреля "фактически введен запрет на въезд в Норвегию иностранцев, за исключением граждан Швеции и Финляндии, а также тех, у кого есть вид на жительство в стране".

Кроме того, 15 марта на территории Сербии введено чрезвычайное положение, закрыт въезд для всех иностранных граждан, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание; с 17 марта до 1 апреля в Молдове прекращаются все регулярные авиапассажирские рейсы, отменяются международные пассажирские железнодорожные маршруты; с 16 марта на неопределенный срок на границах Германии с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией введен пограничный контроль; с 16 марта по 15 апреля в Казахстане введен режим чрезвычайного положения, въезд иностранцев запрещен.

16 марта приостановлено авиационное и автодорожное сообщения между Узбекистаном и другими государствами; c 19 марта по 31 марта приостанавливается авиасообщение с иностранными государствами для всех международных аэропортов Египта.

"С учетом возможных мер по ограничению передвижения внутри Украины", гражданам Беларуси рекомендовано "максимально оперативно самостоятельно выдвигаться к ближайшим пунктам пропуска на белорусско-украинской границе, где они смогут в пешем порядке вернуться на родину до 00 часов 01 минуты 17 марта".

МИД обращает внимание белорусских граждан, оказавшихся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа-, железнодорожное и/или автомобильное сообщение, на "необходимость обращения за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения в Беларусь к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Республики Беларусь по телефонам экстренной связи".

Внешнеполитическое ведомство "в связи с текущим развитием ситуации" рекомендует соотечественникам "воздержаться в данный период от зарубежных поездок".

Граждан, имеющих неотложную необходимость для выезда за рубеж, просят получать подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях.