Выставка туруслуг "Отдых-2020" в Минске перенесена с начала апреля на начало июня

Минск, 17 марта. XXIII Международная весенняя выставка туристских услуг "Отдых-2020", которая должна была пройти в Минске с 2 по 4 апреля, перенесена на 4—6 июня, сообщило Министерство спорта и туризма со ссылкой на национальный выставочный центр "Белэкспо".

Еще в начале марта организаторы собирались проводить выставку в запланированные сроки. На сайте "Белэкспо" была размещена бегущая строка "Коронавирусу — нет! Выставке — да!".

Ранее было объявлено о переносе выставки "Здравоохранение Беларуси — 2020" (24—27 марта).

Как сообщал БелаПАН, Республиканский союз туристических организаций (РСТО) направил в Совет министров, Министерство спорта и туризма и Национальный банк антикризисные предложения по сохранению туристической отрасли в ситуации пандемии коронавируса COVID-19.

"Белорусский туризм, как и туризм в других странах, оказался в крайне тяжелом положении, — говорится в сообщении. — Сопредельные государства закрыли границы и ввели карантинные меры, сообщение со многими направлениями прервано, в кризисном положении находится как выездной, так и въездной туризм — туроператоры и турагенты, отели и перевозчики. В этих условиях, если не принять срочные меры по поддержке отрасли, можно просто разрушить всю систему туризма и гостеприимства в стране. Пострадают не только туристические компании, но и туристы, для которых сейчас важно, чтобы турфирмы остались на плаву и смогли, когда кризис схлынет, выполнить свои обязательства".

Авторы обращения отмечают, что в этой ситуации правительства многих стран, в том числе Грузии, Турции, Австрии, Израиля, России, "уже разработали или сейчас разрабатывают меры по поддержке турбизнеса". На этом фоне РСТО "также надеется на поддержку белорусского правительства, всех регулирующих органов" и предлагает несколько чрезвычайных мер для спасения отрасли.