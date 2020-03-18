На валютных торгах курс доллара резко вырос

Минск, 18 марта. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду начались со значительного роста курса иностранных валют.

В начале торгов, как свидетельствуют данные биржи, курс доллара вырос на 2,62% до 2,42 рубля за доллар, курс евро — на 1,61% до 2,68 рубля. В то же время курс российского рубля снизился на 0,64% до 3,17 белорусского рубля за сто российских.



Значительный рост курсов иностранных валют в Беларуси стал следствием событий в России и на мировом нефтяном рынке, считают эксперты.



"Нефть сейчас торгуется на мировом рынке в районе 29,6 доллара за баррель. 18 марта стоимость нефти на мировом рынке опустилась до минимального уровня с января 2016 года", — прокомментировал БелаПАН ситуацию старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.



Он обратил внимание, что из-за проседания цен на нефть в России 18 марта выросли курсы иностранных валют — доллар подорожал до 77—79 российских рублей.



"Как следствие, стали расти курсы доллара и евро в Беларуси. Если нефть продолжит снижаться, давление на российский и белорусский рубль будет продолжать расти. Оцифровать, как именно будет развиваться ситуация, довольно сложно ввиду того, что сохраняется высокая неопределенность с тем, как именно будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса в мире", — отметил Иосуб.



По мнению аналитиков финансового рынка, сдерживать дальнейшее падение цен на нефть могут объективные факторы.



"Стоимость нефти на мировом рынке приближается к себестоимости ее добычи. С учетом этого фактора возможности для дальнейшего падения цен на нефть ограничены. Если цены на нефть начнут стабилизироваться, тогда и ситуация на валютных рынках России и Беларуси станет более спокойной", — предположил в комментарии БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.



Как сообщалось, Нацбанк на прошлой неделе заявил, что из-за волатильности на валютном рынке не станет отказываться от нынешнего режима курсообразования (плавающего курса).



"В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке", — подчеркнули БелаПАН в пресс-службе Нацбанка.



При этом там обратили внимание, что Национальный банк "по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения".



"Вместе с тем, мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам", — заявили БелаПАН в пресс-службе Нацбанка.