Мероприятия Недель Германии в Беларуси из-за коронавируса переносятся на неопределенное время

Минск, 20 марта. Мероприятия Недель Германии в Беларуси переносятся на неопределенное время, сообщает пресс-служба посольства ФРГ.

"В связи с последними событиями, связанными с распространением коронавируса, запланированные мероприятия в рамках Недель Германии в Минске и регионах переносятся на неопределенное время", — отметили в пресс-службе.

На данный момент продолжает работу выставка "Шляхі нямецкага мастацтва" ("Пути немецкого искусства") во Дворце искусств в Минске. Дальнейшая информация будет своевременно опубликована на сайте artpalace.by.

Институт имени Гёте в Беларуси планирует проводить некоторые мероприятия онлайн.

Как сообщалось, в этом году впервые за 17-летнюю историю Недели Германии планировалось провести весной, с 10 марта по 30 апреля, а не традиционно осенью.