Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/20/eu_1036719/
Дата распечатки: 20.03.2020 20:55
 
20.03.2020 20:37 Политика, Безопасность, Беларусь — Евросоюз

Войска Беларуси и Польши проведут совместную тренировку по обмену информацией о полетах воздушных судов

Минск, 20 марта. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси и Воздушные силы Польши 25 марта проведут совместную тренировку по обмену информацией о полетах воздушных судов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Тренировка пройдет "в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве при проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году".

"Целью мероприятия является отработка совместных действий должностных лиц пунктов управления вооруженных сил Беларуси и Польши при обмене информацией о воздушной обстановке и полетах воздушных судов, — говорится в сообщении оборонного ведомства. — Предпринимаемые меры повышают эффективность охраны государственной границы Республики Беларусь, а также позволяют отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности к слаженным совместным действиям в случае акта воздушного терроризма".

В министерстве подчеркнули, что тренировка была спланирована еще в ноябре 2019 года и включена в план международного военного сотрудничества Беларуси и Польши на 2020 год.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 20 Март 2020, 20:55
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск