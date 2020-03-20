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Дата распечатки: 20.03.2020 10:13
 
20.03.2020 09:26 Общество

В Беларуси зафиксировано 69 случаев COVID-19

Минск, 20 марта. По данным Минздрава, в Беларуси на 20 марта зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

"По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть, по сути, являются больными, 12 пациентов", — сообщила пресс-секретарь министерства Юлия Бородун.

С конца января на инфекцию COVID-19 обследовано более 19 тысяч человек.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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