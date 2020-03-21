Количество выявленных в Беларуси случаев COVID-19 увеличилось до 76

Минск, 21 марта. В Беларуси количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за сутки с 69 до 76, следует из сообщения официального телеграм-канала Министерства здравоохранения.

"На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 января, когда в Беларуси была организована процедура тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, проведено уже более 20 тысяч тестов.

Накануне, 20 марта, Минздрав сообщал, что в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. На тот момент из больниц были выписаны также 15 человек. Под наблюдением медиков находились 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имели 12 человек.