Минск, 24 марта. "БПС-Сбербанк" предупреждает клиентов о новой мошеннической схеме в связи с коронавирусом.



"К нам поступают сообщения о том, что объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете", — говорится в сообщении "БПС-Сбербанка". По информации банка, злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильные телефоны и "сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров".



"Помните, банк никогда не делает такого рода рассылок, и наличие данного постановления является ложью. С целью сохранения своих личных данных, не отвечайте на подобные сообщения и не переходите по ссылкам. Никому не сообщайте пароли из СМС, номер карты и три цифры на ее обороте!" — предупреждает "БПС-Сбербанк" своих клиентов.



Напомним, в 2019 году в Беларуси участились случаи мошенничества — центр мониторинга и реагирования на компьютерные угрозы в кредитно-­финансовой сфере Нацбанка получил около 9.000 отдельных сообщений об инцидентах. Осенью прошлого года банковская система Беларуси столкнулась с резким всплеском случаев, когда мошенники для выманивания у клиентов денежных средств стали пользоваться вишингом (метод социальной инженерии, цель которого получить персональную информацию клиента для хищения денежных средств). Для усиления борьбы с мошенничеством Нацбанк утвердил концепцию обеспечения кибербезопасности в банковской сфере.