Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 24.03.2020 19:36
 
24.03.2020 18:51 Общество

МИД: В связи с ограничением авиасообщения участились обращения за помощью от белорусов, находящихся в дальних странах

Минск, 24 марта. "Разноплановое содействие в различных форматах" оказано уже более чем 3.900 белорусским гражданам, которые в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 испытывали затруднения с возвращением на родину, говорится в опубликованном 24 марта заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии Анатолия Глаза.

"В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений по-прежнему находится более одной тысячи граждан нашей страны в 70 иностранных государствах", — отметил он.

По словам Глаза, в связи с отменой рядом стран международного авиасообщения увеличилось количество обращений граждан Беларуси, которые находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.

"В системном порядке" идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы "Белавиа". Вместе с тем "определенные затруднения" возникают с вылетом из Египта соотечественников, которые находятся там не в составе организованных туристических групп, "однако такие вопросы также постепенно удается решать".

"По итогам тесной совместной работы получены заверения российской стороны о направлении российскими авиакомпаниями 24 и 25 марта 2020 г. отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси. Таким образом, рассчитываем, что данная острая ситуация наконец-то также будет разрешена", — заявил представитель МИД.

БелаПАН.

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