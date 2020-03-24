Минздрав открыл благотворительные счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Минск, 24 марта. Республиканский центр организации медицинского реагирования открыл в "Беларусбанке" благотворительные счета в белорусских рублях и евро для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале.

Организации и физические лица могут перечислять на эти счета денежные средства, которые будут направлены на "проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19, а также для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом".

"Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным", — заявила пресс-служба министерства.

По данным Минздрава, на 23 марта в Беларуси был подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции. Большинство инфицированных зарегистрированы в Минской и Витебской областях. 22 человека выздоровели и частично выписаны, 59 остаются под наблюдением в медучреждениях. Кроме того, около 1.100 человек — так называемые контакты первого уровня — находятся на карантине, еще 8.800 — контакты второго уровня — под медицинским наблюдением.