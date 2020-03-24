Минспорта: За границей находятся 1.237 белорусов, заключивших договоры с туркомпаниями

Минск, 24 марта. За границей находятся 1.237 граждан Беларуси, которые заключили договоры об оказании туристических услуг. Самая сложная ситуация — с туристами, которые отдыхают в Индии (штат Гоа) и Шри-Ланке, сообщила вечером 24 марта пресс-служба Министерства спорта и туризма.

"Тем не менее определенных результатов уже удалось достичь, — отмечается в релизе. — По договоренности с украинской стороной сегодня рейсом Коломбо — Киев авиакомпании SkyUp в украинскую столицу вылетели 8 граждан Беларуси. Планируется, что в 00.25 самолет приземлится в Киеве, после чего наши соотечественники, покинув Украину, смогут добраться до Беларуси".

Кроме того, сегодня ночью из Египта должны прилететь 162 человека. График возвращения из этой страны "полностью соблюдается".

"Десять дней назад за пределами Беларуси находилось около 8 тысяч белорусских туристов. Благодаря совместным усилиям Минспорта и туризма, МИД, Министерства транспорта и коммуникаций, туристических компаний, постоянным контактам с российской стороной удалось возвратить на родину большинство наших граждан", — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз сообщил, что "разноплановое содействие в различных форматах оказано уже более 3.900 нашим соотечественникам, которые в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 испытывали затруднения с возвращением на родину".

В связи с отменой рядом стран международного авиасообщения увеличилось количество обращений граждан Беларуси, которые находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах, отметил представитель внешнеполитического ведомства.

"В системном порядке" идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы "Белавиа". В то же время "определенные затруднения" возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. Однако "такие вопросы также постепенно удается решать".

"По итогам тесной совместной работы" получены заверения России о направлении ее авиакомпаниями 24 и 25 марта отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси, заявил Глаз.