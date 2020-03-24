Могилевская журналистка вновь оштрафована за сотрудничество с "Белсатом"

Минск, 24 марта. Могилевская журналистка-фрилансер Дарья Чульцова оштрафована на 25 базовых величин (675 рублей) за репортаж об акции протеста автомобилистов для телеканала "Белсат", сообщил правозащитный сайт mspring.online. Решение вынес 24 марта суд Октябрьского района Могилева. Акция прошла 8 февраля около торгового центра "Е-Сити".

Судья Татьяна Михайлова посчитала, что Чульцова нарушила законодательство о СМИ и "незаконно изготовила информационную продукцию" — репортаж, который был показан на "Белсате" 9 февраля.

Журналистка отказалась явиться на заседание "в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией". Судья огласила позицию журналистки, которую та ранее представила в письменном виде.

Чульцова назвала свое административное преследование политически мотивированным. По ее словам, за изготовление этого же материала 27 марта будут судить еще одного фрилансера — Михаила Аршинского. "Двое человек не могут изготовить один и тот же информационный материал", — написала Чульцова.

Она отметила, что не входит в состав руководства телеканала, следовательно, не может "определять, что ставить в эфир, тем самым изготавливая информационную продукцию".

Михайлова заслушала двух свидетелей — сотрудников ОМОН УВД Могилевского облисполкома Сергея Микушкина и Юрия Басова, которые дежурили 8 февраля возле "Е-Сити". Оба заявили, что видели Чульцову выходящей из такси вместе с оператором.

"Общественный порядок они не нарушали. Ходили, производили интервьюирование людей. На микрофоне у девушки видел логотип "Белсата". Потом они с оператором сели в такси и уехали", — сказал Микушкин.

25 октября 2019 года Чульцова была оштрафована на 20 базовых величин (510 рублей) за сотрудничество с "Белстатом".

В марте текущего года штрафы по 50 базовых величин (1.350 рублей) за свою деятельность получили могилевские журналисты-фрилансеры Алина Скребунова и Александр Сидоревский.