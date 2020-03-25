Мясникович: В странах ЕАЭС пока не наблюдается стабилизации заболеваемости коронавирусом

Минск, 25 марта. Выработка мер борьбы c коронавирусом стала основной темой повестки внеочередного заседания совета Евразийской экономической комиссии 25 марта в Москве, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки во всех странах Евразийского экономического союза вице-премьеры — члены совета и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович работали в формате видеоконференции", — отмечается в релизе.

Мясникович считает, что в странах союза "пока не наблюдается стабилизации заболеваемости коронавирусом", "есть проблемы в работе производственных и денежно-кредитных сфер". В то же время, по мнению председателя коллегии, госорганы стран ЕАЭС принимают системные оперативные решения. Коллегия ЕЭК "осуществляет мониторинг ситуации, направила в страны союза обзор необходимых мер, внесла определенные рекомендации".

"Целесообразно принять ряд решений, чтобы не допустить расшатывания внутреннего рынка из-за введения нашими странами односторонних запретов и ограничений. Соответствующие документы приняты коллегией ЕЭК и направлены членам совета. Это вынужденная мера, которая находится в правовом поле Евразийского экономического союза", — заявил Мясникович.

Предложены, в частности, ограничения вывоза за пределы ЕАЭС определенных товаров, которые "крайне нужны гражданам входящих в него стран на внутреннем рынке". Планируется предоставить "некоторые льготы по импорту социально значимых потребительских товаров".

"Сегодня наш ЕАЭС проверяется, что называется, на прочность, — заявил Мясникович. — Решения должны быть согласованные. Иного не может быть".

Члены совета ЕЭК решили, что апрельское заседание Евразийского межправительственного совета также пройдет в режиме видеоконференции.