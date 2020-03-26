В редакции онлайн-издания "Ежедневник" проходит обыск

Минск, 26 марта. В редакции онлайн-издания "Ежедневник" сейчас проходит обыск.

Как передает с места события журналист БелаПАН, обыск начался около 14.00, его проводят сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. С ними в редакции находится Александр Сацук — брат редактора "Ежедневника" Сергея Сацука, который был задержан 25 марта.

Журналиста задержали представители ДФР около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин. Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью.



Сегодня же "Еврорадио" опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.



Журналист сейчас находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина.