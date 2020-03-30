На встречу парламентской комиссии, где будут обсуждать тему информирования граждан о ситуации с коронавирусом, приглашено только государственное агентство БелТА

Минск, 30 марта. 31 марта запланирована встреча постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ.

Как следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента, в повестке встречи два вопроса: "Об обеспечении права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации и предотвращении распространения недостоверной информации в условиях пандемии коронавируса. Законодательство и правоприменительная практика" и "Об открытых парламентских слушаниях на тему "75-летие Великой Победы: историческая память и патриотизм — важнейшие нравственные ориентиры белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз".

На просьбу журналистки БелаПАН аккредитовать ее на заседание комиссии в пресс-службе Палаты представителей ответили: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране комиссия приняла решение пригласить для освещения заседания только государственное агентство БелТА.

Эту информацию подтвердил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, к которому БелаПАН обратился за комментарием. "Мы пригласили только БелТА, — сказал он. — Она (встреча. — БелаПАН.) не носит закрытый или тайный характер, но мне хотелось бы без вашего информагентства, потому что я не отношусь к вам к объективным вещателям… Я много раз читал какие-то странные публикации у вас, явно не заинтересованы вы в государстве".

На ремарку о том, что запланированная к обсуждению тема интересна журналистам всех изданий, Давыдько сказал: "Ну, возможно, но я не очень вам доверяю, так проще сказать".

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко на совещании с членами правительства и руководителями госорганов потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса. Он поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику "хорошенько пройтись" по сайтам и каналам. По словам Лукашенко, необходимо разобраться с "негодяями, которые вбрасывают эти фейки". "Зачем они людей травят?" — возмутился он.

Накануне совещания пресс-служба Минздрава опровергла опубликованную в ряде СМИ информацию о том, что в Витебске от коронавируса умерла местная жительница. "За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они "похоронили" известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле. И вот — новая сенсация…" — говорилось в комментарии Минздрава.