Лукашенко о карантине: Запирать людей в этих тухлых квартирах — не метод

Минск, 31 марта. На фоне распространения коронавируса COVID-19 нужно работать над возникающими в стране проблемами, а не закрывать границу и загонять людей в дома, заявил Александр Лукашенко 31 марта во время рабочей встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

"Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение".

Лукашенко отметил, что, когда люди изолированы в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились: "Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там".

По мнению белорусского руководителя, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на лечение. "Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", — считает он.

Лукашенко также заявил, что в целом в стране вылечено от коронавируса более ста человек, и поблагодарил за это врачей. Чтобы оценить ситуацию, он намерен в ближайшее время проанализировать статистику смертности за первый квартал в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Официальный лидер напомнил, что в последнее время очень серьезно взял под контроль работу системы здравоохранения. "Система создана. Система должна работать исключительно, как часы. Не могу сказать, что она не работает", — заявил он.

Вместе с тем Лукашенко обратил внимание на недостатки в работе медиков, имея в виду беспечность некоторых врачей, которые, контактируя с пациентами, не всегда принимают необходимые меры предосторожности. "Вот в Витебске знаю — врачи первого уровня — те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами", — считает белорусский руководитель.

По его утверждению, в Беларуси принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, приезжающие из-за границы помещаются на карантин, всех контролируют при въезде, отслеживаются все контакты заразившихся. "Мы лечим там, где надо их лечить. Но нельзя людей ограничивать там, где их нельзя ограничивать", — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса. "Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал", — сказал официальный лидер.

В целом, отметил он, ситуация контролируемая, никакой катастрофы нет: "У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек. Мы справляемся с этими людьми". Более того, в последнее время выявлялись и другие вирусы, которые распространялись по миру в предыдущие годы, сообщил Лукашенко.

По его словам, как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее. "Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов. Рано об этом говорить, но я уже людям сказал: придет время, я просто расскажу из своих наблюдений, специалисты скажут, и мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать. Если сегодня случилась беда в экономике и с болезнями людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет", — заявил Александр Лукашенко.