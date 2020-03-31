Шубель: ЕС поддерживает Беларусь в противодействии распространению коронавируса и преодолении нарастающего экономического кризиса

Минск, 31 марта. Евросоюз тесно сотрудничает с правительством и международными организациями для "ускорения мер по противодействию пандемии COVID-19 в Беларуси", говорится в опубликованном 31 марта заявлении представительства ЕС в Минске.

"Несмотря на влияние ограничений на передвижение, представительство ЕС и центральные службы в Брюсселе в полной мере поддерживают Беларусь в противодействии распространению коронавируса и преодолении нарастающего экономического кризиса. Поддержка ЕС будет объединять как новые средства, так и ресурсы ныне осуществляемых проектов", — заявил глава представительства ЕС Дирк Шубель.

В релизе отмечается, что пакет мер в сумме 840 млн евро для региона Восточного партнерства, о принятии которого было объявлено 30 марта, предусматривает несколько немедленных и среднесрочных действий в дополнение к существующим программам сотрудничества ЕС в каждой из шести стран ВП. Всемирная организация здравоохранения, используя это финансирование ЕС, будет координировать в рамках системы ООН закупку медикаментов и их распределение, в том числе в Беларуси.

При необходимости ВОЗ будет помогать Министерству здравоохранения в обучении и повышении осведомленности широких слоев общества. Эти меры будут дополнены за счет ресурсов действующей программы ЕС Belmed, что позволит представительству ЮНИСЕФ в Беларуси оказывать поддержку Министерству образования в разработке мер реагирования в связи с COVID-19 в сфере образования. Аналогичным образом ПРООН и ЮНФПА в Беларуси "оказывают поддержку Министерству труда и социальной защиты в отношении потенциальной поддержки в области социальной защиты и предоставления услуг уязвимым группам". Оба агентства также тесно сотрудничают с Белорусским обществом Красного Креста "в укреплении скоординированной системы профилактики COVID-19 среди пожилого населения".

В релизе отмечается, что большая часть пакета мер ЕС в связи с COVID-19 направлена на смягчение воздействия на реальную экономику. Эти меры "открывают беспрецедентные возможности для сектора малых и средних предприятий Беларуси, открывая доступ к региональным инструментам финансирования ЕС". Финансирование "будет способствовать предоставлению Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития кредитных линий через белорусские банки, чтобы помочь частному сектору, включая самозанятых, легче получать кредиты и активизировать предпринимательскую деятельность после кризиса". "Новым для Беларуси является доступ к Европейскому фонду устойчивого развития (EFSD). 500 млн евро выделено для покрытия рисков международных финансовых учреждений, чтобы облегчить предоставление ликвидности, необходимой для кредитных операций", — отмечает представительство ЕС.

Кроме того, эксперты Всемирного банка, финансируемые за счет средств трастового фонда Европейского союза, анализируют запросы министерств экономики и финансов "о перенесении текущих кредитных линий и разработке дальнейших мер по оказанию финансовой помощи Беларуси".