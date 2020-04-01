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Дата распечатки: 03.04.2020 09:32
 
01.04.2020 08:41 Общество, Политика

"КоммерсантЪ": Беларусь обратилась за помощью к России в борьбе с коронавирусом

Минск, 1 апреля. Беларусь обратилась за помощью к России в борьбе с коронавирусом, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в российских госструктурах.

"Белоруссия, как рассказали "Ъ" собеседники в российских госструктурах, находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ, — пишет издание. — Подобные запросы, рассказал информированный источник "Ъ", по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении".

"Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ", — описал потребности соседей представитель госструктур РФ.

Он пояснил, что для выделения запрошенной помощи необходимо специальное разрешение правительства России, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Комментируя ситуацию в Беларуси, собеседник издания выразил надежду, что там начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса. "Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится", — заявил он.

БелаПАН.

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