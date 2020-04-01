В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти от COVID-19

Минск, 1 апреля. В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. "Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", — сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Личность умершего и дата смерти не называются, однако, как следует из сообщений ряда СМИ, речь идет о 70-летней учительнице английского языка, жительнице деревни Докторовичи Копыльского района Минской области, где зафиксировали вспышку коронавируса. Тело женщины направлено из копыльской больницы на кремацию в Минск.



Первым пациентом, который скончался в Беларуси в результате заражения COVID-19, стал 75-летний актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Он умер 30 марта в Витебске.



Минздрав также сообщает, что за последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Общее число выявленных в Беларуси случаев COVID-19 Минздрав не публикует.



При этом сообщается, что на сегодня в Беларуси проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. В стране "продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", отмечает Минздрав.