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Дата распечатки: 01.04.2020 14:04
 
01.04.2020 13:25 Общество

В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти от COVID-19

Минск, 1 апреля. В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. "Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", — сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Личность умершего и дата смерти не называются, однако, как следует из сообщений ряда СМИ, речь идет о 70-летней учительнице английского языка, жительнице деревни Докторовичи Копыльского района Минской области, где зафиксировали вспышку коронавируса. Тело женщины направлено из копыльской больницы на кремацию в Минск.

Первым пациентом, который скончался в Беларуси в результате заражения COVID-19, стал 75-летний актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Он умер 30 марта в Витебске. 

Минздрав также сообщает, что за последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Общее число выявленных в Беларуси случаев COVID-19 Минздрав не публикует. 

При этом сообщается, что на сегодня в Беларуси проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. В стране "продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", отмечает Минздрав. 

Ирина Турчина, БелаПАН.

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