Лукашенко — Путину: Сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа

Минск, 2 апреля. Александр Лукашенко 2 апреля поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России.

"Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что "сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа". "Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества — серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России", — подчеркнул он.

Лукашенко выразил убеждение, что "двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия".