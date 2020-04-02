Анфимов не видит проблемы в том, что данные об общем количестве зараженных коронавирусом не публикуются

Минск, 2 апреля. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов не видит проблемы в том, что Министерство здравоохранения не публикует данные об общем количестве граждан, инфицированных коронавирусом COVID-19.

Во время первого заседания весенней сессии Палаты представителей 2 апреля журналисты поинтересовались у главы КГК: нет ли у возглавляемого им органа претензий к Минздраву, который не обнародует сведения о реальной обстановке с заражением, что способствует панике?



"Вот мы обсуждали эту тему вчера, ну, может быть, кулуарно — а сколько на самом деле зараженных? — ответил Анфимов. — Если бы, скажем, Минздрав взял да сказал, что тысяча человек у нас заражена, это что, всех устроит, да? А если тысячи человек нет?.. Мне постоянно шлют сообщения друзья и прочие, мол, скажите правду. Я пишу, что у нас 150 тысяч зараженных".

Глава комитета заявил, что не читает сообщения Министерства здравоохранения. "У меня хватает и по работе негативной информации, — пояснил он. — Я могу прочитать — на tut.by захожу и читаю, сколько у нас сегодня зараженных, по информации Минздрава (я даже не знаю, как сайт Минздрава называется). Могу позвонить министру и спросить его: "Сколько у тебя зараженных?" Он мне скажет, сколько зараженных, он врать не будет".

На ремарку о том, что людей пугает отсутствие информации о реальном количестве инфицированных коронавирусом, Анфимов сказал: "Я не знаю, какая информация нужна". "Перед сегодняшним открытием сессии мы тоже обсуждали эту тему и говорили, что не было такого информационного ажиотажа, когда, скажем, идет эпидемия гриппа простого. Люди не умирают разве от этого? Для чего сегодня этими информационными всплесками, выбросами поднимать и разжигать эту панику?" — заявил он.

По словам Анфимова, он не причисляет себя к зоне риска. "Я не знаю, кто это придумал, что зона риска — для людей старше 65 лет, — сказал чиновник. — Есть гораздо моложе меня по паспорту, которые имеют больше шансов заразиться и находятся в зоне риска, наверное, больше, чем я, 65-летний, в 40 или 30 лет".

"Посмотрите, если человек курит, пьет не в себя, не занимается спортом… Я же веду довольно активный образ жизни и думаю, что если до 80 лет доживу, то тоже такой образ жизни буду вести", — добавил председатель КГК.

Александр Лукашенко неоднократно называл меры, предпринимаемые в мире по сдерживанию пандемии коронавируса, психозом, а также резко критиковал закрытие странами, в том числе Россией, своих границ. В ходе встречи с главой Совета Республики Натальей Кочановой 31 марта он вновь негативно высказался о самоизоляции людей в своих квартирах и домах: "Запирать в этих тухлых квартирах — это не метод".

Данные об общем количестве зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси Минздрав не сообщает. Однако после публикации в СМИ сообщений о гибели первых зараженных, ведомство официально подтвердило две смерти от COVID-19 в стране.