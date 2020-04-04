Форум Venture Day Minsk 2020 пройдет бесплатно в онлайн-формате и сфокусируется на новых реалиях жизни стартапов и бизнес-сообщества

Минск, 4 апреля. Форум Venture Day Minsk 2020 в связи со сложившейся в мире ситуацией переориентировал тематику и теперь сфокусируется на новых реалиях жизни стартапов и бизнес-сообщества, сообщили БелаПАН в оргкомитете.

Venture Day Minsk 2020 пройдет 16 апреля в формате бесплатной онлайн-конференции. Организаторами выступают стартап-хаб Imaguru, группа компаний Belbiz при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Организаторы изменили тему конференции и решили сосредоточиться на том, какие реалии могут быть сразу после кризиса. Новая тема звучит: Startup world. The new normal.

Как отмечают в оргкомитете, вызов, перед которым стоит сегодня человечество, представляет собой нечто совершенно новое. Ни один из кризисов последних десятилетий не менял мир так стремительно. За считанные недели угроза пандемии перестроила целые отрасли экономики, общественные институты, бизнес-процессы, вернула границы между странами. Представители бизнес-сообщества, стартапов, инвесторы сегодня объединены как никогда ранее. Во многих странах проводятся онлайн-хакатоны и другие инициативы, которые направлены на борьбу с вирусом и адаптацию к новым реалиям. Помимо обмена мнениями и опытом, как уже сегодня перестроить бизнес, продукт или продажи, эксперты пытаются предугадать и смоделировать будущую реальность, новый мир.

Одной из таких попыток порассуждать о будущем после мирового кризиса станет однодневная конференция Venture Day Minsk 2020. Предусмотрены выступления 14 спикеров из Европы и США, включая лидеров ведущих белорусских стартап-компаний. Программа конференции включает пять блоков, в их рамках речь пойдет об адаптации к внезапным изменениям, новых бизнес-моделях, знаниях и навыках, которые будут востребованы в новой реальности, изменениях в сфере венчурных инвестиций.

Организаторы призывают белорусское стартап- и бизнес-сообщество принять активное участие в конференции. Регистрация на бесплатное участие по ссылке.