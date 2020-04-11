Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 2.226

Минск, 11 апреля. Количество подтвержденных в Беларуси случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 2.226. В больницах находится 2.031 пациент, 23 человека скончались, сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

На утро 10 апреля общее число заразившихся коронавирусом в Беларуси составляло 1.981, были госпитализированы 1.793 пациента. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 245 (рост на 12,3%), число госпитализированных увеличилось на 238 (рост на 13,2%). Общее число жертв увеличилось на четыре человека — днем ранее было 19.

Как утверждают в Минздраве, в основном заболевание протекает в легкой или средней форме. Вместе с тем 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения выздоровело 172 человека.

"Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Минздрав принял решение сообщать информацию о летальных случаях от коронавирусной инфекции только на основании полученной копии справки с окончательным патологоанатомическим заключением, где кодировка проведена должным образом и указано, что вирус является причиной смерти, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции 10 апреля.

По ее словам, в практике белорусских медиков появилось несколько случаев, когда у пациентов, поступивших в стационар с COVID-19, инфекция была элиминирована в процессе лечения. "Вирус из организма был элиминирован, но были запущены необратимые процессы хронических заболеваний, и непосредственной причиной смерти коронавирусная инфекция не являлась", — отметила замминистра.

По расчетам Минздрава, на пик заболеваемости коронавирусом Беларусь выйдет в конце апреля — начале мая. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник 8 апреля в Палате представителей. "У нас есть методика прогнозирования и план действий при различных вариантах. Мы надеемся, что на пик заболеваемости мы выйдем в конце апреля — начале мая", — сказал он. Пока, добавил министр, количество заболевших будет увеличиваться. "Они будут, потому что на сегодняшний момент заболевание развивается. Наша задача — чтобы оно развивалось не по экспоненте, а более плавно мы выходили на пик. Но цифры будут увеличиваться, потому что эпидемии не останавливаются по щелчку", — сказал Караник.