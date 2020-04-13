Лукашенко потребовал "ставить на место" спекулирующих на теме коронавируса

Минск, 13 апреля. "Ставить на место" спекулирующих на теме коронавируса призвал Александр Лукашенко, принимая 13 апреля с докладом главу Администрации президента Игоря Сергеенко, его предшественницу, председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, министра здравоохранения Владимира Караника и госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова.

Как сообщила пресс-служба президента, он напомнил главе своей администрации о задаче "пресекать всякие попытки хайповать на теме коронавируса". "И своих надо контролировать. И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось — таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что есть в мире СМИ и политики, которые хайпуют на этой теме, и предупредил, что в Беларуси так не поступают: "Мы это не делали. И я вас всегда предупреждал, что не надо этого делать. Потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза. Политика, которая исходит от земли, от людей, и мы этой политики должны придерживаться. Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до Минска, научно-практические центры. Они оснащены. Это нас сегодня спасает".

"Давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать", — призвал Лукашенко.