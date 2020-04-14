Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии коронавируса

Минск, 14 апреля. Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза к сплоченности в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в формате видеоконференции.



"Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, в Беларуси принимаются все необходимые меры по "предотвращению распространения всяких инфекций". "Хочу вас заверить, что в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам Всемирной организации здравоохранения", — заявил Лукашенко.

Он также отметил: несмотря на то, что Беларусь не закрыла границу, в отношении всех въезжающих проводятся мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с заболеваемостью постоянно отслеживается и доводится до общественности, говорится в сообщении пресс-службы.