Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/04/15/ru_1039724/
Дата распечатки: 15.04.2020 15:02
 
15.04.2020 14:18 Общество

Количество случаев COVID-19 в Беларуси достигло 3.728, умерло 36 человек

Минск, 15 апреля. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 3.728, скончалось 36 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

На утро 14 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 3.281. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 447 (рост на 13,6%). Число жертв увеличилось на три (днем ранее было 33 умерших, до этого — 29).

О количестве вылечившихся и госпитализированных Минздрав снова не сообщил. 

У инфицированных заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме, отмечают в министерстве. Вместе с тем 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Проведено 76 тысяч тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля в эфире программы "Неделя" телеканала СТВ отметила, что рост количества инфицированных — прогнозируемый и ожидаемый. "И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", — сказала она. На сегодня рост заболевших составляет 300—400 человек в день, добавила Богдан.

По ее словам, более 50% всех заболевших COVID-19 составляют так называемые контакты первого уровня. "У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали", — подчеркнула замминистра.

Богдан напомнила, что Минздрав принял решение не госпитализировать контакты первого уровня. Разрабатывается "нормативный документ, который позволит гражданам с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому".

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 15 Апрель 2020, 15:02
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239