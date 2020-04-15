Количество случаев COVID-19 в Беларуси достигло 3.728, умерло 36 человек
На утро 14 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 3.281. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 447 (рост на 13,6%). Число жертв увеличилось на три (днем ранее было 33 умерших, до этого — 29).
О количестве вылечившихся и госпитализированных Минздрав снова не сообщил.
У инфицированных заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме, отмечают в министерстве. Вместе с тем 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Проведено 76 тысяч тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории.
Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля в эфире программы "Неделя" телеканала СТВ отметила, что рост количества инфицированных — прогнозируемый и ожидаемый. "И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", — сказала она. На сегодня рост заболевших составляет 300—400 человек в день, добавила Богдан.
По ее словам, более 50% всех заболевших COVID-19 составляют так называемые контакты первого уровня. "У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали", — подчеркнула замминистра.
Богдан напомнила, что Минздрав принял решение не госпитализировать контакты первого уровня. Разрабатывается "нормативный документ, который позволит гражданам с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому".