Количество случаев COVID-19 в Беларуси достигло 3.728, умерло 36 человек

Минск, 15 апреля. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 3.728, скончалось 36 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

На утро 14 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 3.281. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 447 (рост на 13,6%). Число жертв увеличилось на три (днем ранее было 33 умерших, до этого — 29).



О количестве вылечившихся и госпитализированных Минздрав снова не сообщил.



У инфицированных заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме, отмечают в министерстве. Вместе с тем 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Проведено 76 тысяч тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля в эфире программы "Неделя" телеканала СТВ отметила, что рост количества инфицированных — прогнозируемый и ожидаемый. "И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", — сказала она. На сегодня рост заболевших составляет 300—400 человек в день, добавила Богдан.

По ее словам, более 50% всех заболевших COVID-19 составляют так называемые контакты первого уровня. "У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали", — подчеркнула замминистра.

Богдан напомнила, что Минздрав принял решение не госпитализировать контакты первого уровня. Разрабатывается "нормативный документ, который позволит гражданам с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому".