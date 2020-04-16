Минск, 16 апреля. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

На утро 15 апреля общее число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 3.728. Таким образом, за сутки общее количество подтвержденных случаев инфицирования выросло на 476 (на 12,7%). Число жертв увеличилось на четыре (днем ранее было 36 умерших, до этого — 33).

О количестве вылечившихся и госпитализированных Минздрав вновь не сообщил.

У инфицированных заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме, отмечают в министерстве. Вместе с тем 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля в эфире программы "Неделя" телеканала СТВ отметила, что рост количества инфицированных — прогнозируемый и ожидаемый. "И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", — сказала она. На сегодня рост заболевших составляет 300—400 человек в день, добавила Богдан.

По ее словам, более 50% всех заболевших COVID-19 составляют так называемые контакты первого уровня. "У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали", — подчеркнула замминистра.