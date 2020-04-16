Верховный суд предлагает к 75-летию победы в Великой Отечественной войне полностью амнистировать около 2,5 тысячи человек

Минск, 16 апреля. Верховный суд Беларуси предлагает применить полную амнистию по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в отношении примерно 2,5 тысячи человек. Об этом было заявлено в выпуске новостей на телеканале "Беларусь 1" со ссылкой на Верховный суд.

Также было отмечено, что около 3,5 тысячи человек предлагается освободить от видов наказания, отличных от лишения свободы, а еще 6,5 тысячи планируется сократить срок отбывания наказания на год.

16 апреля на совещании по вопросам амнистии и помилования Александр Лукашенко заявил, что Верховный суд по его поручению подготовил проект закона, в котором перечень категорий лиц, подпадающих под амнистию, дополнен несовершеннолетними распространителями наркотиков в составе организованной группы и осужденными за коррупцию. Срок их наказания может быть сокращен на год.

Последняя амнистия была объявлена в Беларуси в июле 2019 года в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Сообщалось, что от уголовного наказания могут освободить около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тысяч. Итоги пока неизвестны — срок исполнения закона об амнистии истекает в конце апреля.