Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 4.779

Минск, 17 апреля. Количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 на 17 апреля достигло 4.779, умерли 42 человека, сообщило Министерство здравоохранения.

На утро 16 апреля число заразившихся коронавирусной инфекцией составляло 4.204, умерших — 40. Таким образом, за сутки количество заболевших увеличилось на 575 (на 13,6%).



342 пациента выписаны. О количестве пациентов, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, Минздрав не сообщил.

Проведено 86,8 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории.



17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко подчеркнул: "Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска".



По словам Лукашенко, Беларусь упрекают в том, что она не борется с коронавирусом так, как все. "В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены, — сказал он. — Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли… Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему, а систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".



Беларусь, подчеркнул Лукашенко, последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. "Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли", — заметил он.



Лукашенко также заявил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.