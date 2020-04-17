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Дата распечатки: 17.04.2020 17:29
 
17.04.2020 17:18 Общество, Финансы

Минздрав: Надбавки медикам за работу в условиях, связанных с инфекциями, составят от 300 до 4.000 рублей в месяц

Минск, 17 апреля. Ежемесячные надбавки медикам за работу в условиях, связанных с инфекциями, составят от 300 до 4.000 рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на указ президента.

16 апреля Александр Лукашенко подписал указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, размер которой дифференцирован по организациям (структурным подразделениям) и категориям работников.

"Таким образом, люди за свою работу будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности", — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Владимира Караника.

В поликлиниках и Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит 1.000 рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 500, прочим работникам — 300.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больниц, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических, рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячно врачи будут дополнительно получать 1.500 рублей, медики со средним специальным образованием — 1.300, прочие работники — 900.

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи ежемесячная надбавка врачам составит 3.000 рублей, среднему медперсоналу — 2.000, прочим работникам — 1.000.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит 4.000 рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 3.000, прочим работникам — 1.500.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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