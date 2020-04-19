В Беларуси от COVID-19 скончалось уже 47 человек

Минск, 19 апреля. В Беларуси от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось уже 47 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

На утро 18 апреля число умерших было 45. Таким образом, количество жертв за сутки увеличилось на два человека. По утверждению Минздрава, это люди "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".



На стационарном лечении находятся 3.538 пациентов, 494 пациента выздоровели и выписаны. "Остальные находятся на амбулаторном лечении либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов", — говорится в сообщении.



О количестве пациентов, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, Минздрав снова не сообщил. Также в очередной раз нет информации об общем количестве зараженных.



Проведено 98,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 25 лабораторий.



17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко подчеркнул: "Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска".



По его словам, Беларусь упрекают в том, что она не борется с коронавирусом так, как все. "В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены, — сказал глава государства. — Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли… Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему, а систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают".



Беларусь, подчеркнул Лукашенко, последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. "Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли", — заметил он.



Лукашенко также заявил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.