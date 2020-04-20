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Дата распечатки: 20.04.2020 23:20
 
20.04.2020 21:47 Общество, Культура, Беларусь — Евросоюз

Посольство Франции предоставило полугодовой бесплатный доступ к цифровой библиотеке французской культурной сети за рубежом

Минск, 20 апреля. Посольство Франции в Беларуси и его партнеры из Французского института в Париже объявили о начале проекта Culturetheque — цифровой библиотеки французской культурной сети за рубежом www.culturetheque.com.

Culturetheque является цифровым порталом, который "предоставляет взрослым, молодым людям и детям несколько тысяч документов, доступных для поиска в интернете", сообщило диппредставительство. Это, в частности, французская и франкоязычная пресса (81 ежедневная газета и журнал, дайджест ежедневной прессы и французских журналов), книги и комиксы (классические и современные литературные произведения, 300 комиксов для молодежи и взрослых, более 1.300 молодежных альбомов, аудиокниг, путеводителей), видеозаписи (концерты, молодежные передачи, дебаты, анимационные книги для молодежи), музыка (более 200 тыс. альбомов в стилях хип-хоп, рок, регги, электро), материал для изучения французского языка.

Culturetheque "позволит белорусской франкоязычной сети присоединиться к сети 120 стран, которые уже подключены, с более чем 255.000 пользователей", отмечается в релизе.

Из-за пандемии коронавируса закрыта французская медиатека, расположенная в Минской областной библиотеке имени Пушкина. Там посольство проводило свои мероприятия.

БелаПАН.

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