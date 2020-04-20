20.04.2020 11:05 Фото
Освящение пасхальных блюд
18 апреля, в Страстную (Великую) субботу, в православных храмах проходило освящение пасхальных блюд.
18 апреля, в Страстную (Великую) субботу, в православных храмах проходило освящение пасхальных блюд.
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