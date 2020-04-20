Минобороны: Эпидемиологическая обстановка позволяет провести военный парад

Минск, 20 апреля. Нынешняя эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет Вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это следует из ответа министра обороны Виктора Хренина на петицию с требованием запретить репетицию и проведение 9 мая в Минске парада.

Петиция, адресованная Министерству здравоохранения и Министерству обороны, была размещена на сайте petitions.by 21 марта. За 10 дней ее подписало более 7,3 тыс. интернет-пользователей. Авторы среди прочего требовали "запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска".

На сэкономленные средства, по мнению составителей петиции, следовало бы приобрести пожилым людям, особенно ветеранам, медикаменты и иные предметы первой необходимости, закупить медицинские материалы и средства неотложной помощи для медучреждений, озеленить Минск "для нормализации экологической обстановки и снижения рисков развития различных заболеваний у населения", а также отремонтировать дороги и мосты на наиболее аварийных участках — вместо "текущего ремонта после прохождения военной техники".

В ответе министра обороны, прикрепленном к тексту петиции, отмечено, что для Беларуси военные парады — "дань героизму и стойкости народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин", а также традиция, символизирующая "готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства".

"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, — подчеркнул Хренин. — Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство. В ходе проведения тренировок личного состава к участию в военном параде, в том числе роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры должностными лицами медицинской службы Вооруженных сил выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий".

Министр отметил, что принимаемые меры обеспечивают "поддержание эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах на должном уровне", а также способность и готовность ВС "к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями".

При этом он подчеркнул, что деньги для проведения парада "отдельной статьей расходов военному ведомству не выделяются". Финансирование подготовки и проведения парада "осуществляется в пределах средств, выделенных Минобороны на текущее содержание Вооруженных сил".

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков после прошедшего 13 апреля у Лукашенко совещания по борьбе с коронавирусом заявил узкому кругу журналистов, что решение по вопросу проведения в Минске военного парада будет принято ближе к 9 мая.

"Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, которые готовятся, ни одного заболевшего нет. Я надеюсь, что самоподготовка, она пройдет без сбоев. Все меры, которые предпринимаются, позволяют нам говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада 9 мая. Решение, оно решение политическое, оно будет принято, ну, в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду", — сказал госсекретарь Совбеза.