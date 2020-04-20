Белорусские граждане будут вывезены из Гоа 25 апреля, стоимость билета не менее 750 долларов

Минск, 20 апреля. Белорусские граждане будут вывезены из Гоа (Индия) "чартерным эвакуационным рейсом" авиакомпании "Белавиа" Даболим — Минск 25 апреля, сообщило посольство страны в Дели.



Диппредставительство напоминает, что 16 апреля подписан указ президента "Об организации эвакуационных рейсов", который предусматривает использование беспроцентного кредитно-компенсационного механизма приобретения билетов на эвакуационный борт с последующим возмещением средств до 31 декабря 2020 года.



В соответствии с документом эвакуированные белорусские граждане, их законные представители (родители, усыновители, опекуны либо попечители) обязаны возместить бюджетные средства, затраченные на выполнение эвакуационных рейсов.



Эвакуация граждан Республики Беларусь осуществляется на основании либо электронного билета (по предварительной оплате), либо уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса (без предварительной оплаты, с последующей компенсацией). Для лиц, не являющихся гражданами Беларуси, возможна только предоплата.



Стоимость билета составляет 750 долларов США, "но при не полном заполнении борта она может быть несколько увеличена". Окончательная цена билета будет определена перевозчиком "после оценки предварительного списка желающих", предоставленного посольством. Платежные реквизиты для оплаты электронных билетов будут направлены всем пассажирам из списка на указанные в форме пассажира электронные адреса.



Ранее пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил БелаПАН, что в Гоа находится около 150 белорусских туристов, именно там "сложилась наиболее напряженная обстановка" в плане организации вывоза граждан. По его словам, решается вопрос, каким образом белорусы смогут доехать до аэропорта Даболим. "Посольство во взаимодействии с индийскими властями собирает документы на каждого гражданина, который планируется к эвакуации. Очень большой перечень согласовывается с местными властями, получают разрешительные документы, чтобы доехать до аэропорта. Возможно, будут организованы автобусы", — сказал Глаз.