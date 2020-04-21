ВОЗ опубликовала рекомендации властям Беларуси по борьбе с COVID-19

Минск, 21 апреля. Всемирная организация здравоохранения призывает Беларусь усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в онлайн. Рекомендации миссии ВОЗ, которая посетила Беларусь 7—11 апреля, опубликованы сегодня на сайте организации.

Властям Беларуси рекомендовано усилить "физические меры дистанцирования", в том числе: отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные; помещать в карантин "контакты подтвержденных пациентов" и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса; перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение; сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска.

Эксперты ВОЗ также призывают осуществлять "прозрачное и регулярное информирование" общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию.

Правительству рекомендована "твердая приверженность в осуществлении комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий" пандемии коронавируса.

Организация также советует "продолжать оказание основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения".

На пресс-конференции в Минске 11 апреля руководитель миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О`Коннор заявил, что Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки инфекции COVID-19, и сейчас время "готовиться к худшим сценариям и укреплять взаимодействие правительства со всем обществом". Он отметил, что с начала работы миссии в Беларуси количество выявленных случаев коронавируса в стране стремительно росло — "в два раза каждые два-три дня, что означает передачу вируса на уровне сообщества".

Среди положительных моментов принятых в стране мер эксперты ВОЗ отметили работу эпиднадзора, наличие лабораторий для обработки тестов, разграничение пациентов в медучреждениях для исключения передачи коронавируса, а также оперативную организацию местного производства средств защиты для работников здравоохранения.



По последним данным Минздрава, на 20 апреля количество подтвержденных в Беларуси случаев COVID-19 достигло 6.264, в ИВЛ нуждаются 92 человека, умер 51 человек. В Брестской области зарегистрировано 185 зараженных, в Витебской — 1.504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3.023.

"Выписаны по выздоровлению 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека. Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — отмечалось в пресс-релизе.