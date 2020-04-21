Количество зараженных COVID-19 возросло до 6.723, умерло 55 человек

Минск, 21 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 к 21 апреля достигло 6.723, умерло 55 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев увеличилось на 459 (7,3%), смертей — на 4.



В отличие от предыдущего дня, Минздрав не дал цифры по областям и Минску, мотивировав это тем, что "в регионах статистика по выявленным случаям существенно не поменялась".



По-прежнему нет данных о количестве заболевших, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Не названо и количество пациентов, которые нуждаются "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".



Выписано 577 выздоровевших пациентов с COVID-19 (+63 по сравнению с предыдущим днем).



"С начала февраля в Беларуси проведено 108 тыс. 545 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19", — отмечается в релизе Минздрава.



По состоянию на утро 18 апреля было зарегистрировано 518 новых случаев инфицирования коронавирусом, на утро 19 апреля — 510, на утро 20 апреля — 457.



Актуальную статистику Минздрав опубликовал ровно в 19 часов, днем ранее, 20 апреля, — в 16.41. 18 и 19 апреля данные не обновлялись.