Пресс-конференция, приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

22 апреля в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция "О всесторонней работе государственных органов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС.

На снимках:

2—3 — начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло;

4 — заместитель начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко;

5 — начальник отдела социальной защиты и правовой работы департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Наталья Кахновская;

6 — начальник управления реабилитации пострадавших территорий департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Юлия Байкова.