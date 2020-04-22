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Дата распечатки: 22.04.2020 18:05
 
22.04.2020 16:46 Фото

Пресс-конференция, приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

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22 апреля в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция "О всесторонней работе государственных органов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", приуроченная к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС.

На снимках:
2—3 — начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло;
4 — заместитель начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко;
5 — начальник отдела социальной защиты и правовой работы департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Наталья Кахновская;
6 — начальник управления реабилитации пострадавших территорий департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Юлия Байкова.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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