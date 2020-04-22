Количество зараженных COVID-19 возросло до 7.281, умерло 58 человек

Минск, 22 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси к 22 апреля достигло 7.281, умерло 58 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 558 (8%), смертей — на 3.

Минздрав вновь не сообщил цифры по областям и Минску. По-прежнему нет данных о количестве заболевших, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а также о количестве пациентов, которые нуждаются "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

Выписано 769 выздоровевших пациентов с COVID-19 (на 192 больше по сравнению с предыдущим днем).

"С начала февраля в Беларуси проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19", — отмечается в релизе Минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 21 апреля опубликовала рекомендации белорусским властям по борьбе с COVID-19 по итогам визита миссии ВОЗ в страну 7—11 апреля. Организация призывает Беларусь усилить меры социального дистанцирования. Рекомендовано усилить "физические меры дистанцирования", в том числе: отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные; помещать в карантин "контакты подтвержденных пациентов" и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса; перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение; сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска. Эксперты ВОЗ также призывают осуществлять "прозрачное и регулярное информирование" общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию. Правительству рекомендована "твердая приверженность в осуществлении комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий" пандемии коронавируса.

Между тем 25 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник. Александр Лукашенко не видит оснований для его переноса или отмены. Об этом он заявил 21 апреля во время посещения предприятия "Славянка" в Бобруйске (Могилевская область). По словам Лукашенко, люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. "Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, — они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", — заявил официальный лидер.

Лукашенко отметил, что если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока в этом нет необходимости, считает он. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", — заявил глава государства.