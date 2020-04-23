В Беларуси уже 8.022 официально подтвержденных случая COVID-19

Минск, 23 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси к 23 апреля достигло 8.022, умерло 60 человек — такие данные приводит Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще два человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 741 (10%) — это рекордный суточный прирост по заболевшим и почти вдвое больше оценочных прогнозов суточного прироста Минздрава (300—400).

Минздрав вновь не сообщил цифры заболевших по областям и Минску, а также количестве больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания".

Сообщается, что на сегодня выздоровели и выписаны 938 пациентов с COVID-19 (на 169 больше по сравнению с предыдущим днем).

"С начала февраля в Беларуси проведено 122 тыс. 543 теста на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19", — сообщает Минздрав.



Сегодня на совещании, посвященном работе экономики в условиях эпидемии, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.



Рекомендации миссии ВОЗ по итогам визита в Беларусь 7—11 апреля были опубликованы в начале этой недели. ВОЗ призвала белорусские власти отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные; помещать в карантин "контакты подтвержденных пациентов" и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса; перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение; сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска. Эксперты ВОЗ также призвали власти осуществлять "прозрачное и регулярное информирование" общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию.