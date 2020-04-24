В Беларуси уже 8.773 подтвержденных случая COVID-19
Таким образом, за последние сутки умерло еще три человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 751, что является новым суточным рекордом прироста заболевших в Беларуси.
При этом в Брестской области зафиксировано 339 случаев, в Витебской — 1.935, Гомельской — 460, Гродненской — 347, Могилевской — 396, Минской области — 1.206 и в Минске — 4.090. Всего проведено 130 тыс. 824 теста.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
Замминистра здравоохранения Елена Богдан, комментируя последние данные по заболеваемости COVID-19 на брифинге 24 апреля, заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. "Подробнее поясню, как принимаемыми противоэпидемическими мерами удается не допустить лавинообразный рост заболеваемости. По результатам эпидемиологического расследования выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено. Это позволило предотвратить сотни новых случаев заражения", — сказала она.
(Будет дополнено.)