Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/04/24/ru_1040820/
Дата распечатки: 24.04.2020 17:30
 
24.04.2020 16:09 Общество

В Беларуси уже 8.773 подтвержденных случая COVID-19

Минск, 24 апреля. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 8.773, скончались 63 человека, выздоровели 1.120 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Таким образом, за последние сутки умерло еще три человека, а общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 751, что является новым суточным рекордом прироста заболевших в Беларуси.  

При этом в Брестской области зафиксировано 339 случаев, в Витебской — 1.935, Гомельской — 460, Гродненской — 347, Могилевской — 396, Минской области — 1.206 и в Минске — 4.090. Всего проведено 130 тыс. 824 теста.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан, комментируя последние данные по заболеваемости COVID-19 на брифинге 24 апреля, заявила, что ситуация по-прежнему остается контролируемой. "Подробнее поясню, как принимаемыми противоэпидемическими мерами удается не допустить лавинообразный рост заболеваемости. По результатам эпидемиологического расследования выявлено и изолировано более 30,5 тысячи контактных лиц как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено. Это позволило предотвратить сотни новых случаев заражения", — сказала она.

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 24 Апрель 2020, 17:30
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239