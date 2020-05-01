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Дата распечатки: 01.05.2020 09:42
 
01.05.2020 09:35 Экономика, Общество

Бюджет прожиточного минимума увеличен на 2,9%

Минск, 1 мая. Постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 мая по 31 июля 2020 года утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, сообщила пресс-служба ведомства.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 246 рублей 78 копеек, что на 2,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля.

Размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам составляют: трудоспособное население —  275 рублей 48 копеек; пенсионеры — 187 рублей 22 копейки; студенты — 237 рублей 30 копеек; дети в возрасте до трех лет — 158 рублей 94 копейки; от трех до шести лет —  217 рублей 84 копейки; от шести до 18 лет — 265 рублей 20 копеек.

Как отметили в Минтруда, в связи с изменением БПМ с 1 мая автоматически повышены на 2,9% встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей; социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров.

Марина Носова, БелаПАН.

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