Минэкономики: В нынешних условиях ключевые приоритеты — занятость и безопасность

Минск, 1 мая. Ключевые приоритеты для страны сегодня — занятость и безопасность, заявил министр экономики Александр Червяков на первом заседании рабочей группы по обсуждению проблемных вопросов и выработке мер для стабильной работы предприятий и промышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в мероприятии 30 апреля приняли участие первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько, заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, представители научных организаций и топ-менеджеры ряда ведущих предприятий машиностроения.

Червяков указал на большую неопределенность в экономической сфере в связи с пандемией: "Если в первом квартале мы видим, что экономика работала на потенциале, инерции и заказах предыдущего периода, то в дальнейшем ситуация усложняется неопределенностью. Все зависит от длительности карантинных ограничений по движению трудовых ресурсов, перемещению грузов и так далее, которые приняты в различных государствах".

Эти процессы, добавил он, оказывают значительное влияние на Беларусь в силу открытости ее экономики.

"И в этой неопределенности чрезвычайно важно дать правильные импульсы экономике, отраслям, помочь промышленным предприятиям сориентироваться, в каком направлении им необходимо двигаться дальше", — считает Червяков.

По его мнению, важно сохранить работоспособность промышленного комплекса и подготовить программу его дальнейшего развития в новых реалиях.

"Мы предлагаем в нынешних условиях два ключевых приоритета, из которых необходимо дальше разворачивать все наши действия и предложения, — это занятость и безопасность", — подчеркнул Червяков.

"Подразумевая под занятостью сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы, естественно, социальную стабильность, определенный спрос, под безопасностью мы понимаем продовольственную безопасность, создание условий для жизнедеятельности людей, здоровье нации, энергетическую безопасность, вопросы, связанные с комфортностью проживания, мобильностью и информацией", — сказал министр.

При этом он считает, что на отраслевом уровне важно находить новые возможности, которые открываются у предприятий в условиях изменения внутреннего и внешнего спроса. "Текущую ситуацию следует рассматривать как окно возможностей для того, чтобы измениться, стать эффективнее, перестроиться к лучшему", — полагает Червяков.