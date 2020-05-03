Лукашенко: По инфекционным заболеваниям мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Минздравом и специалистами

Минск, 3 мая. Сегодня в Беларуси "удается сдерживать заболеваемость в целом", заявил Александр Лукашенко на совещании 3 мая в столичном Дворце Независимости, на котором обсуждались мероприятия ко Дню Победы и эпидситуация в стране.



"Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Официальный лидер подчеркнул, что система здравоохранения и врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших коронавирусом и научились правильно действовать в нынешних условиях.



Он отметил, что в стране научились лечить людей амбулаторно — на дому и в санаториях. "Для этого задействовали поликлиническую систему. То есть не только больницы, но и поликлиники работают на лечение этих людей. Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют. То есть выработана четкая система. Молодцы", — сказал глава государства.



Лукашенко, сообщает пресс-служба, считает, что после пандемии "можно будет, с учетом полученного опыта, поговорить с народом отдельно, как надо жить, какие уроки и выводы сделать". "Абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда и даже вот этот психоз, который развернулся, инфодемия, как мы называем, отчасти пойдет на пользу людям в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше", — заявил он.



В целом, подчеркнул глава государства, "никакой катастрофы нет, но пока нельзя расслабляться". "Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся, — сказал Лукашенко. — Губернаторы на это нацелены. У них посевная кампания уже проблема номер два. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе".



Он также призвал поддержать врачей. "Особенно врачей основных больниц. Они устали. Это же непросто. Если ты уже оделся, зашел в очаг, то предохраняешься до такой степени, что не можешь никуда выйти. Главное сейчас — поддержать врачей. В том плане, что очень устают люди. Над ними тоже довлеет эта проблема", — отметил Лукашенко.