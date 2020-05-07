Представитель ВОЗ: Правительства, решившие перенести парады, поставили здоровье людей на первое место

Минск, 7 мая. "Правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место", — заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге 7 мая в ходе онлайн-брифинга.

"Впереди у нас очень важный день — День Победы, 9 Мая, — сказал он. — Мы в региональном офисе очень уважительно относимся к этой дате. Но сейчас время для того, чтобы найти альтернативные решения для празднования и не подвергать риску человеческие жизни".

Клюге отметил, что 43 страны в европейском регионе ввели локальные ограничительные меры или полный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий сейчас может спровоцировать новую волну заболеваемости.

Представитель ВОЗ также заявил: "Ситуация в восточной части региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Беларуси, Казахстане, Российской Федерации и Украине число новых случаев возросло за последнюю неделю".

Как ранее сообщал БелаПАН, в Минске 9 мая состоится военный парад в честь Дня Победы. Решение о его проведении было принято 3 мая на совещании у Александра Лукашенко. "Мы не можем отменить парад, просто не можем, — заявил он. — Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, это глубоко идеологическая вещь. Это очень важно. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, может быть, умирали и от других болезней. Но они этого не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу — через день, через два после этого. Скажут, что испугались".

"При этом я хочу предупредить организаторов, что, если вот это предложение сегодня будет принято никого тащить на это мероприятие не надо. Не хотят, берегут здоровье — мы это поймем", — сказал Лукашенко.

ВОЗ выразила обеспокоенность решением белорусских властей провести парад. "Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — заявил 4 мая БелаПАН официальный представитель организации в Беларуси Батыр Бердыклычев. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19".

Бердыклычев напомнил одну из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов: усиление мер физического дистанцирования, в частности, перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

По данным Минздрава, на 7 мая в Беларуси зарегистрировано 20.168 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровело и выписано 5.067 пациентов, 116 человек умерло.