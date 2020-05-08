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Дата распечатки: 08.05.2020 17:12
 
08.05.2020 15:08 Фото

В Минске на репетиции парада задержали человека с коронавирусом

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8 мая в Минске на репетиции парада задержали человека с коронавирусом, который сбежал из больницы.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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Пятница, 08 Май 2020, 17:12
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