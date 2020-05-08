08.05.2020 15:08 Фото
В Минске на репетиции парада задержали человека с коронавирусом
8 мая в Минске на репетиции парада задержали человека с коронавирусом, который сбежал из больницы.
8 мая в Минске на репетиции парада задержали человека с коронавирусом, который сбежал из больницы.
© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск
.239